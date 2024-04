شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الشرقية والرياض.. خريطة الأمطار الغزيرة في المملكة خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشرقية والرياض

متابعة النشرة الجوية

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول الأمطار الغزيرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (مرتفعاتها وسواحلها) خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل الحالي، وتشمل غزارتها مناطق تبوك والباحة وعسير وجازان.جاء ذلك خلال التقرير الذي نشره المركز عن توقعات هطول الأمطار الأسبوعية على المملكة خلال الفترة من 23 أبريل حتى 6 مايو.أشار المركز إلى وجود فرص لهطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وتشمل العاصمة الرياض، خلال الفترة من 30 بريل إلى 6 مايو المقبل. وعلى شمال شرق منطقة This is a Twitter Status وشرق المنطقة This is a Twitter Status في الأسبوع الأول من This is a Twitter Status .. وللتفاصيلThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)كما أن هناك فرصة جيدة لهطول أمطار غزيرة على غرب المملكة، خاصة على منطقة مكة المكرمة، ويتوقع هطول أمطار بحدود 50 – 60 ملم في الأسبوع الرابع من شهر أبريل.كما يُتوقع هطول أمطار غزيرة على شمال شرق منطقة الرياض، وشرق المنطقة الشرقية في الأسبوع الأول من مايو.ونصح المركز سكان المناطق المذكورة بمتابعة النشرة الجوية والإنذار المبكر الصادرة من المركز الوطني للأرصاد لهذه الفترات.