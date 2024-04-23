المملكة تدين جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة وتطالب بمحاسبة الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في قطاع غزة دون أي رادع. وأحدث هذه الجرائم اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت الوزارة أن عدم تفعيل آليات المحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي سيؤدي فقط إلى زيادة حدة الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار. وناشدت المملكة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها.