شكرا لقرائتكم خبر تأهل 300 طالب وطالبة للمنافسات النهائية بأولمبياد «أذكى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتنافس في هذه المرحلة نحو 300 طالب وطالبة في مرحلتي المتوسطة والثانوية، تأهلوا من بين 260 ألف طالب وطالبة سجلوا في الأولمبياد من مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق مستويين: الأول : موجه إلى طلاب المرحلة المتوسطة. والثاني: مستوى متقدم موجه إلى طلاب المرحلة الثانوية. ويختبر الطلاب خلال منصة الكترونية حضوريا، تمتد 4 ساعات للمستوى الأولي بينما تمتد المسابقة 5 ساعات للمستوى المتقدم، وتشمل 3-4 مهام، وسيشهد اليوم الختامي للأولمبياد معرضا مصاحبا وحفلا لتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى وإعلان النتائج.
ويعد الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، من أكبر التظاهرات الوطنية التقنية التي استهدفت مشاركة 300 ألف طالب وطالبة بمرحلتي المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة، لتدريبهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، من بين أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في هاتين المرحلتين بالتعليم العام.
أهداف أولمبياد «أذكى»
- اكتشاف المميزين من طلاب المدارس في التفكير الحسابي، لتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية ذات الطابع الخوارزمي.
- تشجيع الطلاب لتطوير مهارة التفكير الحسابي، وتصميم الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
- احتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة، للإسهام في بناء اقتصاد المعرفة.
- نشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية.
- بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في مجالات التقنية المتقدمة، والمتضمنة للتقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل 300 طالب وطالبة للمنافسات النهائية بأولمبياد «أذكى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.