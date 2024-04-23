شكرا لقرائتكم خبر تأهل 300 طالب وطالبة للمنافسات النهائية بأولمبياد «أذكى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم في الرياض المرحلة النهائية من الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى»، الذي ينظم بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ووزارة التعليم، وتستمر المرحلة 5 أيام في مقر مؤسسة مسك (Misk Hub) بمدينة الرياض بدعم من شركة تحكم.

ويتنافس في هذه المرحلة نحو 300 طالب وطالبة في مرحلتي المتوسطة والثانوية، تأهلوا من بين 260 ألف طالب وطالبة سجلوا في الأولمبياد من مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق مستويين: الأول : موجه إلى طلاب المرحلة المتوسطة. والثاني: مستوى متقدم موجه إلى طلاب المرحلة الثانوية. ويختبر الطلاب خلال منصة الكترونية حضوريا، تمتد 4 ساعات للمستوى الأولي بينما تمتد المسابقة 5 ساعات للمستوى المتقدم، وتشمل 3-4 مهام، وسيشهد اليوم الختامي للأولمبياد معرضا مصاحبا وحفلا لتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى وإعلان النتائج.

ويعد الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، من أكبر التظاهرات الوطنية التقنية التي استهدفت مشاركة 300 ألف طالب وطالبة بمرحلتي المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة، لتدريبهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، من بين أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في هاتين المرحلتين بالتعليم العام.

أهداف أولمبياد «أذكى»​​​​​​​