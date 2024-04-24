الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. "أمريكي" يقارن بين موقف العرب والأمريكان تجاهه عندما كان مشردا.. ويوضح ما حدث معه عندما ذهب إلى المطاعم

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: وثق رجل أمريكي مقطع فيديو تحدث خلاله عن كرم العرب أثناء فترة تشرده.

وقال خلال الفيديو:"كنت مشرد سابقًا ولم يكن معي شيئًا لشراء الأكل، هل تعرف من يطعمني دائمًا؟ العرب وتحديدا الرجال، وهم أكثر فئة عاملوني باحترام شديد".

وتابع:"أعلم بأنني لو ذهبت لأحياء الأمريكان البيض الفاخرة أو أذهب للأحياء القريبة من محطات القطارات، لا أحد سيلاحظ وجودي سيمرون بجانبي وهم لا يروني، لكن العرب هم من تذهب إليهم وتراهم يخرجون نقود كثيرة".

وأردف:" عندما أذهب إلى أحياء العرب وفيها مطاعم ومتاجر عربية، لم يكن علي حتى أن أطلب، بمجرد أن أمشي في الحي يتحدثون لي الناس، هل تريد أن تأكل، ويطعمونني من أفضل الأطعمة التي يحبونها، وأتذكر صاحب مطعم كان يطعمني يوميا، وآخر قال أنه سيتقاسم مع صاحب المطعم الأول الأيام لإطعامي".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا