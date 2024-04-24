شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للعرايس.. كريم النشا والقرنفل السحري لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع السوداء من أول يوم هتبقي ملكة جمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تكثر التصبغات الخاصة بالوجه والبشرة كثيرا، وذلك نتيجة عدم ترطيب البشرة بصفة مستمرة وإهمالها والتعرض لأشعة الشمس المباشرة واستخدام كريمات مجهولة المصدر، مما أدى ذلك لعدم نقاء البشرة وأخذت العديد من ربات المنازل والسيدات يبحثون عن طرق تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد فتم إيجاد وصفة التفتيح بواسطة القرنفل والنشا، حيث تساعد تلك الوصفة على تفتيح البشرة والتخلص من البقع من أول استخدام، ونوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا والقرنفل

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

معلقة من النشا.

معلقة من القرنفل.

معلقة من الكركديه المطحون.

ماء ورد.

معلقة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة ويجب علينا أن نتبع تلك الخطوات وهي.

أولا نحضر وعاء ونضع به القرنفل و النشا ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الكركدية ونقوم بتقليب جميع المكونات الجافة.

ثم نقوم بوضع ماء الورد بشكل تدريجي مع التقليب حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس ونقوم بغسل الوجه جيدا وتنشيفه.

ثم نقوم بوضع خليط على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة وتقشير الجلد الميت والتخلص من البقع.

فوائد وصفة النشا والقرنفل

عندما باستخدام وصفة النشا والقرنفل نحصل على الكثير من الفوائد وهي.

تساعد على تقشير الجلد الميت بفضل وجود الكردية بها.

تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة بسبب وجود النشا .

تعمل على ترطيب البشرة بفضل وجود جوز الهند.

تساعد غلى التخلص من التجاعيد بفضل النشا.

نصائح لتفتيح البشرة

توجد بعض النصائح المهمة التي يجب استخدامها لتفتيح البشرة سوف نوضح لكم تلك النصائح من خلال الآتي.

يجب استخدام صن بلوك مناسب للبشرة. الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس. يجب عدم ترك المكياج لفترة طويلة على الوجه. الحرص على تناول كمية كبيرة من المياه ، حيث يعطي الوجه الرطوبة والإشراق. الحرص على تناول المشروبات الطبيعية مثل الكرفس والزنجبيل.

اخلطي الكركم والحليب في وعاء صغير حتى تصبح عجينة ثم ضعي العجينة على وجهك ورقبتك واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك ورقبتك بالماء البارد كما يجب استخدام واقي الشمس كل يوم حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، وذلك لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى اسمرار البشرة بهذه الوصفة تحصلي على بشرة بيضاء