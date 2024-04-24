طريقة زراعة القرنفل من البذور في البيت بكل احترافية مش هتشتري من برة تاني

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - زراعة القرنفل، من الممكن لكل محبي القرنفل وحباته ذات الرائحة المنعشة المميزة أن يقوموا بخطوات زراعة القرنفل في البيت، حيث يعتبر نبات القرنفل واحد من أفضل أنواع النباتات العلاجية، وكذلك نبات عطري وجيد للمشروبات، فضلًا عن أنه يستخدم في الكثير من الأغراض العلاجية، ومن خلال التقرير نتعرف بالتفصيل على كيفية زراعته وأهم خطواتها حتى ينمو بشكل أسرع.

طريقة زراعة القرنفل في البيت

القرنفل يعتبر من أهم المواد الغذائية التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم والمفيدة لمناعته، ومن الممكن أن تتم زراعته من خلال ما يلي:

يمكنك في البداية أن تقومي بتحضير البذور التي تساعد في زراعة القرنفل ويمكن أن تستخدم البذور أو الشتلات الخاصة بنبات القرنفل.

بعد تحضير البذور أو الشتلات المناسبة يجب توفير كمية التربة التي يجب أن تكون ممزوجة بكمية مناسبة من السماد العضوي ويفضل أن تكون التربة إما طينية أو رملية حتى تتم عملية زراعة القرنفل بشكل أفضل ومن الممكن أن تكون مزيج ما بين الطينية والرملية.

بعد ذلك لا بد من تحضير الإصيص المناسب ثم وضع كمية من التربة ومن الممكن أن تكون مزيج ما بين الطنية والرملية وهذا ما يوفر معادن مهمة يحتاجها نبات القرنفل في زراعته.

تحضير الإصيص المناسب ثم وضع كمية مناسبة من التربة الممتزجة بكمية بسيطة من الماء.

بعد ذلك توضع البذور أو الشتلات الخاصة بنبات القرنفل في منتصف التربة ومن ثم يجب أن تتم تغطيتها بشكل جيد.

لا بد من تكرار وضع كمية السماد المناسبة وسقي أو ري النبات بشكل مستمر كل أسبوع وبصفة منتظمة وهذا ما سيسرع من نمو نبات القرنفل.

يمكنك بعد مرور فترة مناسبة تصل إلى أسبوعين يبدأ إزهار القرنفل والانتظار حتى اكتمال مرحلة نمو وإنبات القرنفل حتى يتم استخدامه، ومن المهم تعريضه للضوء.

الجدير بالذكر أن النبات يمكن زراعته في أكياس تحت ظروف معينة مع الانتظام في ريه يوميا ووضعه في منطقة بها ظل وهذا ما يساعد على نموه.

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