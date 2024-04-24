شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إجراءات وظيفية يحظر استخدامها ضد المشمولين ببرنامج حماية المبلغين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية، عن 3 إجراءات وظيفية يحظر تطبيقها ضد المشمولين ببرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وقالت عبر حسابها على "إكس": يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:



إنهاء العلاقة الوظيفية.

أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.

أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.

برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا



أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا" إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية.