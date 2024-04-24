تراند اليوم : هل ترث المرأة إذا طلقها زوجها ثم مات وهي لا تزال في العدة؟.. بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يجيب

صحيفة الخليج 365: رد الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال كان نصه : "إذا طلق الرجل زوجته ثم مات وهي لا تزال في العدة، فهل ترث منه؟".

وقال خلال استضافته في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية: "هذه لها عدة حالات، الأولى؛ أن يكون الطلاق رجعي، ويحق لها أن ترث لأنها زوجة إذا لم تنتهي عدتها، والحالة الثانية؛ ترث إذا كانت مطلقة طلاق بائن لرغبته في حرمانها من الميراث، لافتا إلى أنها ترث بسبب نيته الفاسدة وعمله القبيح فترث منه ولو بعد العدة وذلك إذا لم تتزوج.

وتابع: " الحالات التي لا ترث فيها، إذا طلقها طلاق رجعي وانتهت عدتها، أو طلقها بناء على طلبها، وكذلك إذا المرأة طلبت الفسخ لا ترث".