تراند اليوم : هل يوجد أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة مباراة ⁧‫الهلال والعين‬⁩ ؟..شاهد الحكم "القحطاني" يجيب ويعلق على حالة إلغاء ركلة الجزاء للعين

صحيفة الخليج 365: كشف الحكم السابق والمحلل الرياضي " عبدالله القحطاني"، عن الحالات التحكيمية في مباراة الهلال والعين الإماراتي التي أقيمت بين الفريقين أمس وانتهت بفوز العين بتيجة المباراتين.

حالات تحكيمية

وقال خلال مداخلة مع برنامج "دورينا غير" المذاع على قناة السعودية: " هناك حالات تحكيمية، ولكن لم تؤثر على النتيجة النهائية، ومن فاز بالمباراة كان يستحق الفوز ولم يكن للحكام دخل في فوز النادي".

ركلة جزاء صحيحة

وتابع: " فيما يتعلق بالحالات التحكيمية؛ الحالة الأولى كانت في الدقيقة الأولى وهي حالة احتساب ركلة جزاء صحيحة من قبل حكام تقنية "V R"، بعد العودة إلى التقنية اتضح أن هناك حالة مهاجمة بإهمال بالتحديد من ركبة لاعب العين على قدم لاعب الهلال قبل وصول القدم الأخرى، وهذه حالة مهاجمة بإهمال واضحة تستحق احتساب ركلة جزاء، وحكام "V R"، كانوا على قدر عالي من التركيز، وركلة جزاء صحيحة محتسبة لنادي العين ولكن أتحفظ على الإنذار كان المفترض بدون إنذار.

هدف صحيح للعين

وتابع، في حالة أخرى وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي العين حيث أن اللاعب الذي صنع الهجوم الأول لم يكن في موقف تسلل، وهي حالة جدا دقيقة والهدف صحيح، وفي حالة أخرى، كان يتوجب على حكم المباراة الإعلان عن ركلة حرة مباشرة وإنذار للاعب الهلال نتيجة المهاجمة بتهور على قدم لاعب العين".

احتساب ركلة جزاء

وواصل: " أيضا في الدقيقة 41 وهي حالة احتساب ركلة جزاء خاطئة من قبل حكم المباراة وإنذار اللاعب، والحالة كالتالي؛ توقع الحكم أن الحدث داخل منطقة الجزاء، وحكام تقنية ال VR، استدعوا الحكم وطلبوا منه المراجعة لأنها ركلة جزاء خاطئة ، والحكم كان يجب عليه عند العودة عن عدم احتساب ركلة جزاء أن يحتسب ركلة حرة مباشرة ويطرد لاعب الهلال لأن الحدث هنا صار خارج منطقة الجزاء وهي حالة عرقلة بإهمال بالتحديد من القدم والفخذ من لاعب الهلال على القدم الخلفية للاعب العين".

لمسة يد

وأضاف: " كانت توجد لمسة يد على لاعب العين، ولكن اليد كانت في وضعها الطبيعي، والكرة انتقلت من جسم اللاعب إلى يده التي كانت في حركة طبيعية بدون تعمد، ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال في الدقيقة ال 47". وأردف: " في حالة أخرى كان هناك مطالبة بوجود لمسة يد على لاعب العين، ولكن بعد المراجعة يتضح أن الكرة اصطدمت بالجزء المسموح فيه وهو كتف اللاعب ولذلك الاستمرار قرار صحيح من حكام المباراة، ولا يوجد ركلة جزاء للهلال أيضا في هذه الحالة". سقوط لاعب الهلال

وقال: " في حالة سقوط لاعب الهلال داخل منطقة الجزاء لا يوجد أي خطأ مرتكب من لاعب العين، حيث نجح لاعب العين في قطع الكرة في اللحظة الأولى بقدمه اليسرى ثم حدث السقوط وهذه حالة تنافس وتلاحم طبيعي ما بين اللاعبين ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال".

وتابع: " أيضا حالة سقوط للاعب الهلال داخل منطقة الجزاء لا يوجد أي خطأ مرتكب من لاعب العين، وما حدث تلاحظ طبيعي والاستمرار أيضا كان قرار صحيح".

حالة مركبة

وأشار إلى أنه في الدقيقة 88 كانت حالة مركبة فكان هناك استعجال المساعد الأول للحكم بالإعلان عن خطأ من وجهة نظر حكم المباراة لذلك سمح باستمرار اللعب بالرغم أن لاعبي الهلال شبه توقفوا عن اللعب وكان يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكم والمساعد، وعملية المسك على لاعب العين كانت واضحة ثم تلاها حالة مسك بالرأس من لاعب العين، وكان يجب على الحكم التجاوب مباشرة مع الحكم المساعد، وقرار الإلغاء صحيح.

سقوط لاعب

وأكمل: " أيضا في حالة سقوط لاعب الهلال داخل منطقة الجزاء، لاعب العين لم يرتكب أي خطأ والتلاحم كان طبيعي، وفي الدقيقة 94 حالة سقوط للاعب الهلال داخل منطقة الجزاء كانت توجد حالة وضع يد لا ترتقي للمسك والحالة حالة استمرار صحيحة".