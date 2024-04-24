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تراند اليوم : بالفيديو.. محلل طقس يكشف عن بداية موعد هطول أمطار غزيرة على مناطق المملكة وتوقعات باستمرارها حتى بداية مايو

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صحيفة الخليج 365: قال محلل الطقس عقيل العقيل، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كثير من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم وحتى الإثنين المقبل.

وأضاف خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، أنه متوقع استمرار حالة التقلبات الجوية حتى نهاية الشهر الجاري وبداية مايو المقبل.

وتابع: "تكون هذه الأجواء على الحدود الجنوبية للمملكة وحتى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، وتشمل الجبال والسواحل والمناطق التهامية، وهناك فرص لهطول الأمطار على العاصمة المقدسة وسواحل مكة".

واختتم: "تتأثر أيضا المناطق الوسطى من المملكة في نهاية الأسبوع ويكون هناك احتمالية لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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