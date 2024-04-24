السعودية | “لوجيك للاستشارات” تبرم اتفاقية تعاون مع “جامعة سليمان الراجحي” لدعم التحول المؤسسي في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت “لوجيك للاستشارات”، الشركة الرائدة في مجال توفير الخدمات المتكاملة للاستشارات الاستراتيجية والحوكمة، عن إبرام اتفاقية تعاون مع “جامعة سليمان الراجحي”،بهدف دعم جهود التحول المؤسسي للجامعة، بالاستفادة من الخبرات الواسعة والرؤى الاستراتيجية لشركة “لوجيك للاستشارات” بغية دفع المبادرات المبتكرة التي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والنمو المستدام وتحقيق التميز الأكاديمي.

وقع الاتفاقية كلٌّ من سعادة الدكتور محمد بن عبدالله المحيميد، رئيس “جامعة سليمان الراجحي”؛ وخالد بهنيهي، مدير أول في شركة “لوجيك للاستشارات”. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تماشياً مع رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة التعليم وتطويره على كافة المستويات، بما في ذلك تطوير المناهج، وتدريب الهيئة التدريسية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أبرز أقطاب القطاع.

وأوضح خالد بهنيهي أن شركة “لوجيك للاستشارات” تحرص على المواءمة بين استراتيجيتها والتوجيهات الحكومية الرشيدة في تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تنفيذ السياسات المدروسة ونماذج الأعمال المستدامة وأُطر العمل المرنة، لافتاً إلى أن الشركة تولي أهميةً كبيرة لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية من خلال مكاتبها في كل من الرياض وجدة، حيث تعمل من خلالهما على تقديم خدماتها الاستشارية لمختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية في إطار مساعيها لإتاحة حلولها على نطاقٍ أوسع.

وقال سعادة الدكتور المحيميد: “يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع “لوجيك للاستشارات” لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات واسعة في مجال التطوير المؤسسي والاستراتيجي وإعادة الهيكلة على المستوى الإقليمي. وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤيتنا وأهدافنا في ترسيخ مكانتنا كمؤسسةٍ رائدة في التعليم والبحث والخدمات محلياً وإقليمياً، فضلاً عن الإسهام في تنمية المجتمعات عبر تمكين قادة مؤهلين، وتوفير تعليمٍ متميز وخدمات ذات عالية الجودة، استناداً إلى البحث العلمي.”

وأضاف سعادته: “نتبنى استراتيجية طموحة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتشمل العديد من الأهداف. وفي إطار هذا التوجُّه، قمنا بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون التي تدعم مستهدفاتنا الاستراتيجية، وإطلاق برنامجين لتبسيط عمليات التحول الرقمي والأكاديمي للجامعة مع ضمان الاستدامة المالية. وتندرج هذه البرامج ضمن إطار التحول الجامعي، وتضطلع بدورٍ هام في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز التميز المؤسسي والتنظيم الإداري والتنظيم المالي، وتطوير توجُّهنا الإستراتيجي بصيغته النهائية.”

وتمتلك “لوجيك للاستشارات” خبراتٍ واسعة تمتد لـ 25 عاماً في مجال توفير الخدمات الاستشارية، كما تتبنى نهجاً طموحاً غايته ترسيخ مكانة الشركة كمرجعٍ في هذا المجال، وتقديم الحلول الكفيلة بضمان استدامة الأعمال لقاعدة عملائها. ومن خلال إطارها الاستراتيجي الذي يتسم بالإبداع والتميز في تقديم الخدمات والحلول المتخصصة، تسعى الشركة إلى تعزيز أداء الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وترتكز الشركة على خبراتها الرائدة لتقديم الحلول لمُختلف القطاعات، بما فيها العقارات والبناء والزراعة والصحة والأدوية والتجزئة، بهدف تعزيز حضورها والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. واستطاعت الشركة ترسيخ مكانتها ضمن أفضل شركات الاستشارات في الشرق الأوسط للعام 2023، وذلك إثر تقييم شمل أكثر من 500 من شركات قطاع الاستشارات الاستراتيجية، بفضل التزامها بالتميز في تقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة للمؤسسات الحكومية والخاصة.