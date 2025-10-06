شكرا لقرائتكم خبر الكتاب يتحول إلى احتفال مجتمعي في معرض الرياض للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير العام للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة بسام البسام، أن النسخة الحالية من معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 جاءت بحلة مختلفة، إذ يشهد أكثر من 200 فعالية متنوعة بين ندوات، وأمسيات شعرية، وورش عمل، وعروض مسرحية وفنية يومية، إلى جانب توسع منطقة الأعمال التي تؤدي دورا محوريا في دعم صناعة النشر، وتعزيز شراكاتها محليا ودوليا.

وأوضح أن هذا التنوع انعكس إيجابا على انطباعات الزوار، ومشاركاتهم الواسعة، مشيرا إلى أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 2000 دار نشر ووكالة أدبية من 25 دولة، مما يجعله منصة عالمية تتيح للجمهور الاطلاع على أحدث الإصدارات، مع حضور بارز لركن المؤلف السعودي الذي يجسد حيوية المشهد الأدبي المحلي، كما يمثل تجربة ثقافية متكاملة تدعم مستهدفات الرؤية الطموحة، وتكرس مكانة الرياض جسرا للتفاعل الثقافي مع العالم.

وشهد انطلاق المعرض خلال اليومين الماضيين احتفالا مجتمعيا واسعا بالمعرفة والثقافة، فاكتظت أروقته ومنصاته بمختلف الفعاليات، والأنشطة، والندوات، وورش العمل، وشهد ركن الأطفال حضورا لافتا من النشء، ومنصات التوقيع بالمؤلفين، وامتلأت الأجنحة بالقراء والمقتنين من عشاق الكتاب.