في «كتاب الرياض».. ركن يعرض منتقيات من الصحف الورقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت الصحف الورقية لتأخذ مكانا لها في أروقة معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 في خطوة غير مسبوقة، عبر ركن يعرض أعدادا قديمة من الصحف السعودية بعد إعادة تغليفها بشكل ملائم يحفظ قيمتها التاريخية، ويجعلها قابلة للاقتناء.

وجذب الركن أنظار رواد المعرض، وأثارت الحنين لدى جيل عايش فترة كانت الصحف الورقية فيها النافذة الأولى على العالم، وتوقف عدد من الزوار أمام الأعداد القديمة باهتمام، يتصفحون العناوين البارزة ويستعيدون ذكرياتهم مع صفحات الأخبار، والرياضة، والفن، والإعلانات التي تحمل عبق تلك العقود.

وأوضح مدير دار الحكمي للنشر، محمد الحكمي، أن الركن يبرز الدور التاريخي للصحافة السعودية، بوصفها سجلا حيا للأحداث الوطنية وميدانا واسعا للتطلعات الاجتماعية والثقافية.