مركز تأشير يقدم خدماته في 45 دولة

يقدم مركز تأشير، والذي يهدف إلى تيسير قدوم زوار المملكة وضيوف الرحمن بتسهيل رحلتهم عبر تزويدهم بالمعلومات والإجراءات اللازمة لتقديم طلب التأشيرة، خدماته في 45 دولة حول العالم عبر 90 مركزًا.

وأظهرت جلسة الحلول التقنية في خدمات ضيوف الرحمن، على هامش منتدى العمرة والزيارة والذي اختتم أمس بعد ثلاثة أيام، تكامل أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة مع مركز معلومات الحج والعمرة؛ لتقديم خدمات «نسك»، بينما بدأت خدمات «نسك» بالتأشيرات، والآن تضم خدمات مثل الفندقة، كما توفر «نسك» للقطاع الخاص البيانات لإمكانية الاستفادة منها.

واشتمل منتدى العمرة والزيارة، الذي يقام لأول مرة في المدينة المنورة ويعتبر أكبر حدث عالمي مختص بالزيارة، على جلسات حوارية، وورش عمل وجلسة ختامية، حيث تناولت جلسة الفرص التطويرية في خدمات الإسكان والضيافة على تقديم وزارة السياحة منتجات تمويلية تشجع الاستثمار السياحي في المدينة المنورة، والتشجيع على إنشاء فنادق متطورة تحتوي على مساجد داخل حدود المدينة الشرعية، كما أن المنافسة في خدمة ضيوف الرحمن تؤدي إلى اندماجات مفيدة، كما اشترط المشاركون في الجلسة أن يمتد الاستثمار والتطوير في قطاع الضيافة بالمدينة إلى 15 عامًا لتحقيق مستهدفاته.

كما تناولت جلسة تحليل الأنظمة المالية منظومة العمرة والزيارة عن المحفظة الرقمية و«نسك باي»، والتي ستحل عددًا من المشاكل وتوفير خيارات أسهل مع معرفة مصاريف المعتمر مسبقًا يسهل تقديم خيارات أفضل، حيث نجحت قصة إنشاء محافظ رقمية للحجاج مع «نسك» من 126 دولة.

في حين أشار المشاركون في منتدى العمرة والزيارة، في جلسة خدمات النقل الجوي لضيوف الرحمن، إلى أن النواقل الوطنية نمت نموًا غير مسبوق بنسبة 52%، والمساهمة في ذلك ببناء تجربة متكاملة لا تتوقف على المناسك والتعرف على تاريخ الإسلام وتاريخ المملكة، حيث لدى الخطوط السعودية 28 ألف شاشة تبث محتوى إثرائيًا، كما يعمل حاليًا على توسعة مطار المدينة المنورة لاستيعاب زيادة المعتمرين والزائرين، في حين يتم وضع إستراتيجية للوجهات ذات الكثافة الموسمية، حيث زادت أعداد المسافرين عن الأعوام الماضية بـ26%.