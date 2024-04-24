زراعة 2130 شجرة بطريق الملك فهد في الخبراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الخبراء خططها لتطوير وتأهيل الشوارع والطرق، حيث عملت الفرق المختصة في البلدية على تحسين وتهيئة طريق الملك فهد.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال شملت زراعة 2130 شجرة، وتركيب 142 عمود إنارة، وتوفير 292 موقفا للسيارات، وتركيب 75 لوحة إرشادية، إضافة إلى دهان الأرصفة بطول 8500 م، ووضع مسار الوصول الشامل بطول 3445م، وتأهيل الأرصفة 20682 م.
وأشارت أمانة القصيم إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تطوير وتحسين المشهد الحضري خلال المرحلة المقبلة وفق محاور متعددة وخطط معدة مسبقا، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
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