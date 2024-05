شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية.وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل ــ حفظه الله ــ الفحوصات الروتينية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية". This is a Twitter Status: غادر This is a Twitter Status، اليوم، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل – حفظه الله- الفحوصات الروتينية.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)