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تراند اليوم : شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور النادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي عام 1969 م.

وأظهرت الصور عدد من الأشخاص في مراحل عمرية مختلفة بالإضافة للأطفال، وارتدوا ملابس بسيطة، وبدت السعادة على وجوههم أثناء التقاط الصور.

وأبانت الصور أفراد القبيلة وهم يتناولون الطعام داخل خيمة، ويقوم أحدهم بحلب الناقة، فيما تمتطي امرأة ناقة وتسير وسط الصحراء.

كما أظهر الفيديو، مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية والجبال، وظهر موثق الصور "أجنبي" وهو يتناول حليب الإبل.
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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