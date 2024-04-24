تراند اليوم : شاهد.. صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور النادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي عام 1969 م.

وأظهرت الصور عدد من الأشخاص في مراحل عمرية مختلفة بالإضافة للأطفال، وارتدوا ملابس بسيطة، وبدت السعادة على وجوههم أثناء التقاط الصور.

وأبانت الصور أفراد القبيلة وهم يتناولون الطعام داخل خيمة، ويقوم أحدهم بحلب الناقة، فيما تمتطي امرأة ناقة وتسير وسط الصحراء.