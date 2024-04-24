شكرا لقرائتكم خبر توعية الأطفال بالتصفح الآمن للإنترنت وخطورة مشاركة البيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعل الأطفال من زوار معرض «برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني» الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في مركز الظهران للمعارض والمؤتمرات (إكسبو) مع فعاليات الجناح المخصص لهم في المعرض، وذلك من خلال أركان متنوعة تجمع بين التوعية بالأمن السيبراني والتعلم والترفيه بفئاتهم العمرية المختلفة.

ويضم جناح الأطفال ركن «تصفح» الذي يوضح كيفية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، وركن «تخيل» الذي يقدم تجربة «الواقع الافتراضي» من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية، إضافة إلى ركن «تعلم» الذي يوضح كيفية حماية الأجهزة والبيانات والحسابات والتعريف بأبرز المصطلحات السيبرانية، وركن «افحص» الذي يحتوي على محاضرات توعوية للطفل عن كيفية التصفح الآمن، وتحذيرهم من خطورة مشاركة بياناتهم الخاصة على منصات الألعاب والمواقع المختلفة.

ويعد معرض برنامج آمن أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتدادا للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

جناح الأطفال يتضمن: