شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنفذ 15 مشروعاً لدرء أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل

درء أخطار السيول

تنفذ أمانة الطائف حالياً 15 مشروعاً لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ضمن مشاريع الأمانة لتدعيم البنية التحتية من الخدمات البلدية في المحافظة، منها مشروع لإعداد مخطط شامل إستراتيجي لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة لها.فيما تشمل المشاريع الجاري العمل فيها مشروع إنشاء قنوات خرسانية بالأحياء الشمالية، ومشروع تنفيذ قنوات خرسانية بأحياء الطائف و ماحولها، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار إنشاء عبارات بشمال الطائف. ومشروع درء أخطار السيول إنشاء عبارات شرق المدينة، ومشروع إنشاء قناة وعبارة طريق الملك خالد ودوار السحيلي، ومشروع تنفيذ عبارات و قنوات بوادي وج وماحوله، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لتهذيب وادي المذاكير وربطة مع وادي وج.ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق وادي وج، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتنفيذ خطة لتصريف صندوقي يصرف بالنهاية على قناة مفتوحة بحي المنتزه وخط تدعيمي لعبارة شهار.إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار بالطائف وما حولها، ومشروع إنشاء فتحات تصريف على العبارات بمدينة الطائف، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسط وجنوب الطائف، ومشروع درء أخطار السيول وسط مدينة الطائف، ومشروع إنشاء قنوات وعبارات بالطائف وما حولها.