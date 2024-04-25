شكرا لقرائتكم تطورات قضية حميدان التركي .. جلسة جديدة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت أروى حميدان، ابنة متابعات الخليج 365 المعتقل في أمريكا حميدان التركي، عن تطورات قضية حميدان التركي، قائلة: إن والدها يستعد لجلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية غدًا الخميس القادم 25 إبريل 2024، مضيفة أنه من المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة 8 صباحًا بتوقيت كولورادو- الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض.

تطورات قضية حميدان التركي

وكتبت عبر حسابها عبر منصة “لإكس”: “تختلف جلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية عن الجلسات السابقة للإفراج المشروط- التي تم تأجيلها في آخر جلسة الى سنة 2026”.

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وتابعت: “جلسة الإفراج المشروط هي جلسة للمطالبة بالإفراج بعد اكتمال المحكومية وتأهيل المحكوم عليه، بينما هذه الجلسة (35C) هي مطالبة بإعادة المحاكمة بأسباب الأخطاء الفنية في إجراءات المرافعة الأولى ولوجود أدلة لم يتم الاستدلال بها أثناء المرافعات السابقة”.

وأضافت: “ونتطلع أن ينتج عن هذه الجلسة، الموافقة على الطلب والافراج المباشر وإعادة المحاكمة من جديد والتي قد تغير مسار القضية وقد ينتج عنها براءة الوالد”.