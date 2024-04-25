الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية اليوم على بعض مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

كما يُشير التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و28 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية والوسطى، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وقد تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة في اتجاه مضيق باب المندب. كما ستتشكل سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الوسطى والجنوبية، وسيشهد ارتفاع امتداد الموج من نصف متر إلى متر وأعلى من ذلك في بعض المناطق باتجاه مضيق باب المندب.

وفيما يتعلق بحالة البحر، فمن المتوقع أن يكون خفيف الموج إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

أما على الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية والوسطى، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وسيشهد ارتفاع امتداد الموج من نصف متر إلى متر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.

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