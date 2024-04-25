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تراند اليوم : هل اقترب الهجوم؟.. شاهد: الأقمار الصناعية تلتقط صورا لـ"خيام بيضاء" بالقرب من رفح

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صحيفة الخليج 365: كشفت مجموعة صور تم التقاطها من الأقمار الصناعية خيام بيضاء اعتبرها البعض مؤشرا على اقتراب هجوم أسرائيل على رفح.

وأظهرت الصور خيام بيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.

ويعتقد محللون أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.

وكان مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، قال الأربعاء الماضي إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.

هل اقترب الهجوم؟.. شاهد: الأقمار الصناعية تلتقط صورا لـ
هل اقترب الهجوم؟.. شاهد: الأقمار الصناعية تلتقط صورا لـ
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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