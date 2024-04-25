تراند اليوم : بالفيديو.. فيصل الجفن : الجماهير اللي تطقطق على خسارة الآخرين تراكم تغضبون ربكم وتجمعون سيئات !

صحيفة الخليج 365: تصدر تعليق الإعلامي "فيصل الجفن" على خسارة الهلال أمام العين وخروجه من دوري أبطال آسيا منصة "إكس"، بعد اعتبار طقطقة الجماهير من خسارة نادي تسبب غضب الله.

استفزاز

وقال خلال برنامجه "ملاعب مع فيصل الجفن" المذاع على قناة العربية: "هناك أشياء إنسانية ما لها دخل في كرة القدم، إذا حاولت تستفز الآخرين تأكد أنك أغضبت ربك وجمعت السيئات وأنت تعتقد في عقلك الضعيف أنه مسموح لك تضحك وتتسبب في حزن الآخرين.

تغيير العقلية

وتابع، يجب أن تتغير هذه العقلية، لأن الدولة تدفع مليارات في الرياضة، بينما نهدم ذلك بالطريقة التي نتعامل فيها مع الأندية.

الفريق المنافس

وأضاف، طريقة التعليقات التي شاهدتها بعد خسارة فريق سعودي من الفريق المنافس له هذه موجودة حتى في أوروبا ولكن بنسبة أقل، بينما لدينا هي المسيطرة على الشارع الرياضي وهنا الخطأ والمشكلة بأن تكون أهم أهدافك أن يخسر الفريق المنافس.