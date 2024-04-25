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متنزه جبل مرير بالنماص يكتسي بأشجار العرعر المعمرة

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الرياض - محمد الوسيري - في مشهد خلاب، اكتسى متنزه جبل مرير بمحافظة النماص، بأشجار العرعر المعمرة، التي تعد أيقونة جمال للجبال.

وأظهر فيديو نشرته قناة “العربية”، أشجار العرعر وهي تملأ متنزه جبل مرير بالنماص، فهي من الأشجار دائمة الخضرة، التي تنمو على سفوح الجبال الشاهقة، وتشكل غطاءً نباتياً يجمع بين الجمال والظل.

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أشجار العرعر المعمرة

وتصنف أشجار العرعر ضمن فئة الأشجار المعمرة، حيث تعيش الشجرة الواحدة مئات السنين، وتتميز بأنها من الأشجار الجذابة الظليلة وذات رائحة منعشة لما تحتويه أوراقها من كميات وفيرة من الزيوت الطيارة، وتعمل على تعديل المناخ وتلطيفه وتحسين التربة وزيادة خصوبتها ومقاومة التلوث الجوي وكسر شدة الرياح وتقليل الضوضاء بالإضافة إلى الناحية الجمالية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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