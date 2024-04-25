شكرا لقرائتكم انتهاء التسجيل في حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ينتهي اليوم الخميس التسجيل في حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لعام 1445، بعد أن فتح يوم الأحد الماضي لمدة 5 أيام.

وبذلك تختتم إدارات التعليم في جميع المناطق، من استقبال التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام “نور”.

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موعد إعلان نتيجة النقل الداخلي

وسيكون إعلان نتيجة النقل الداخلي على نظام نور في الفترة من 8ل ـ 12 ذو القعدة لعام 1445.

فيما تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة النقل الداخلي لمدة ثلاثة أيام من إعلان نتيجة النقل الداخلي.

ويتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي بعد انتهاء فترة الاعتراض المباشرة للمنقولين داخلياً وخارجياً اعتباراً من عودة المعلمين والمعلمات.