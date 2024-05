شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. الإنذار الأصفر بمكة والأحمر بالمدينة من سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا أصفر على مكة المكرمة، بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.كما أطلق المركز إنذارًا أحمر على المدينة المنورة لاستمرار هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.