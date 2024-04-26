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"الأرصاد".. الإنذار الأصفر بمكة والأحمر بالمدينة من سقوط الأمطار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا أصفر على مكة المكرمة، بهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
كما أطلق المركز إنذارًا أحمر على المدينة المنورة لاستمرار هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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