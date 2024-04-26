استثمر في عسير ببلديات القطاع الشرقي

وفي السياق ذاته، سيتم خلال إقامة المعرض التعريف ببرنامج «فرص»، وخطوات التقديم على الفرص الاستثمارية، واستقبال أفكار رواد الأعمال ورجال وسيدات الأعمال من مشروعات استثمارية وبلدية من شأنها خلق مناخ تنافسي مستدام، وتحقيق الجودة والتنمية. كما سيُصاحب المعرض ركن عن عام الإبل 2024، لإبراز القيمة الثقافية الفريدة التي تُمثلها الإبل.
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