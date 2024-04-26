شكرا لمتابعة خبر عن لحظة سقوط فتيات مشاركات في سباق الهجن بالعلا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع أظهر لحظة سقوط عدد من المشاركات بشوط السيدات ضمن منافسات “كأس العلا للهجن”، في الواحة القديمة.

‎وأوضح المقطع المنتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي نقل مشاركة بسيارة الإسعاف بعد سقوطها من فوق ظهر الجمل، خلال الشوط الذي بلغت مسافته 2 كيلو متر.

‎كما أبان الفيديو لحظة سقوط متسابقة أخرى عن الجمل بعد فشلها في تثبيت نفسها، حيث حاولت أكثر من مرة التمسك ولكنها وقعت على الأرض.