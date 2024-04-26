شكرا لمتابعة خبر عن لحظة سقوط فتيات مشاركات في سباق الهجن بالعلا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع أظهر لحظة سقوط عدد من المشاركات بشوط السيدات ضمن منافسات “كأس العلا للهجن”، في الواحة القديمة.
وأوضح المقطع المنتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي نقل مشاركة بسيارة الإسعاف بعد سقوطها من فوق ظهر الجمل، خلال الشوط الذي بلغت مسافته 2 كيلو متر.
كما أبان الفيديو لحظة سقوط متسابقة أخرى عن الجمل بعد فشلها في تثبيت نفسها، حيث حاولت أكثر من مرة التمسك ولكنها وقعت على الأرض.