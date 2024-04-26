شكرا لمتابعة خبر عن زيادة الرحلات الجوية المباشرة من ⁧المملكة ‬⁩ إلى ⁧العراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن زيادة الرحلات الجوية المباشرة من المملكة إلى العراق، في إطار تنويع الوجهات داخل العراق، ودعماً لعمليات التنقل بين البلدين.

‎وستيسر الهيئة رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في العراق، وذلك ابتداء من يوم السبت 1 يونيو 2024.

وأكدت «الطيران المدني» أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة ، التي تضاعف الطاقة الاستيعابية من أجل الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية العراق.