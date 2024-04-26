شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تحول النهار إلى ليل في وادي الدواسر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضربت عاصفة ترابية محملة بأطنان الغبار ، مساحة واسعة من المملكة ، وتحديداً منطقة وادي الدواسر والمناطق المجاورة لها .

وبدأت العاصفة في اجتياح وادي الدواسر عصر اليوم ، وأخذ حجمها يزداد تدريجياً ، وأحالت نهارها إلى ليل دامس ، فيما لزم السكان منازلهم ، خوفاً من تعرضهم للحوادث .

وفي وقت سابق ، نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض ، وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية .

كما حذر المركز من أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة في مناطق : الزلفي ، الخرج ، الدلم ، الأفلاج ، بني تميم ، السليل ، وادي الدواسر والعاصمة الرياض .