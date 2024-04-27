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تراند اليوم : شاهد.. لحظة انهيار وإغماء الإعلامية ميار الببلاوي بسبب شيخ :"بيقول عليا باخد راجل ليلتين في الحرام"

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة انهيار الفنانة المصرية السابقة والمذيعة الحالية ميار الببلاوي، في بث مباشر أثناء حديثها عن أحد الشيوخ واتهامه لها بالعيش في الحرام مع أحد الرجال.

وقالت ميار في الفيديو قبل أن تتعرض للإغماء:" يعني جوزي يعمل إيه لما يشوف فيديو بعتهولي والشيخ بيقول عليا باخد راجل ليلتين في الحرام".

وتابعت:" لو ناس عادية كان أهون، إنما ده شيخي اللي أنا بحبه في الله، ده أنا كنت هبلة لما بشوفه بجري عليه وأقوله يا مولانا".

يأتي ذلك بعد التصريحات التي أدلت بها ميار الببلاوي في برنامج العرافة، مع الإعلامية بسمة وهبة، حين كشفت أنها تطلقت من زوجها 11 مرة، مشيرة إلى أنها كانت تتطلق 3 مرات ثم تعود بمحلل.

وهذه التصريحات التي دفعت أحد الشيوخ أن يهاجم تصريحات ميار، ويصف ما قامت به أنه حرام شرعاً، ولا يجوز أن تتزوج شخص ليلتين لتتطلق منه وتعود لزوجها.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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