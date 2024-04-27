شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي، بيانا جاء فيه :” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 18 / 10 / 1445″.

وأضاف الديوان الملكي أن سيصلى الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.