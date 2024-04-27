شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ﻭلي ﺍﻟﻌﻬﺪ.. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺘﻮﺝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﻼ ﻟﻠﻬﺠﻦ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، اليوم، الفائزين في ختام منافسات النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن، وذلك في قرية مغيراء للرياضات التراثية بمحافظة العلا، والذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للهجن.
ﻭيهدف ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﻼ ﻟﻠﻬﺠﻦ إلى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻬﺠﻦ ﻛﻌﻨﻮﺍﻥ ﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، وإبرازًا ﻷﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼ ﻭﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻮﻳﺠﺎً ﻟﻤﻮﺳﻢ ﺣﺎﻓﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ في ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻜﺄﺱ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ في ﺳﺒﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﻦ في ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻳﻀﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚ التميز ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺎﻣًﺎ للإبل، احتفاءً ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ بتراث ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، إذ يكرم ﻛﺄﺱ العلا ﻟﻠﻬﺠﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ، ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ للتعرف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ في ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ مميزة.
وضم كأس العلا للهجن 16 شوطًا، بواقع 6 أشواط مخصصة لسباق الهجانة (رجال "5 كم" ونساء "2 كم")، و 4 أشواط لفئات "حقايق "4 كم" ولقايا "5 كم" (شوطين لكل فئة) وكذلك 4 أشواط لفئات جذاع "6 كم" وثنايا "8 كم" (شوطين لكل فئة)، على أن تختتم المنافسات في رابع الأيام بشوطي حيل وزمول "8 كم".
وقالت عبير العقل الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن الرعاية الكريمة من سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله - للعام الثاني على التوالي لكأس العُلا للهجن تأتي لتؤكد على أهمية سباقات الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وعلى اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالرياضة والرياضيين وحرصها الدائم على تمكينهم ودعمهم، وبازدهار رياضة الهجن والرياضة بشكل عام في المملكة.
وقدمت كأس العُلا للهجن تجربةً ثقافية استثنائية، بهدف إعادة إحياء تقاليد سباقات الهجن العريقة وتروي أيضا قصة هذه الرياضة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، وتسلط الضوء فيه على الدور البارز الذي تلعبه الإبل في ثقافة المجتمع السعودي؛ سواء في الماضي أو الحاضر.
ﻭيهدف ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﻼ ﻟﻠﻬﺠﻦ إلى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻬﺠﻦ ﻛﻌﻨﻮﺍﻥ ﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، وإبرازًا ﻷﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼ ﻭﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻮﻳﺠﺎً ﻟﻤﻮﺳﻢ ﺣﺎﻓﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ في ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻜﺄﺱ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ في ﺳﺒﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﻦ في ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻳﻀﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚ التميز ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺎﻣًﺎ للإبل، احتفاءً ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ بتراث ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، إذ يكرم ﻛﺄﺱ العلا ﻟﻠﻬﺠﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ، ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ للتعرف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ في ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ مميزة.
ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﻼ ﻟﻠﻬﺠﻦﻭﺭﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺑﺪﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎﻥ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻼ، ﺷﻜﺮﻩ ﻟﺴﻤﻮ ﻭلي ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﻼ ﻟﻠﻬﺠﻦ، ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻬﺠﻦ، ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ بتراث ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ إلى ﺃﻥ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﻼ ﻟﻠﻬﺠﻦ يتزامن ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺑﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
وضم كأس العلا للهجن 16 شوطًا، بواقع 6 أشواط مخصصة لسباق الهجانة (رجال "5 كم" ونساء "2 كم")، و 4 أشواط لفئات "حقايق "4 كم" ولقايا "5 كم" (شوطين لكل فئة) وكذلك 4 أشواط لفئات جذاع "6 كم" وثنايا "8 كم" (شوطين لكل فئة)، على أن تختتم المنافسات في رابع الأيام بشوطي حيل وزمول "8 كم".
رياضة الهجن في السعوديةوثمّن سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الرعاية الكريمة من لدن سمو ولي العهد - حفظه الله - للنسخة الثانية من كأس العُلا للهجن مما يجسد حرصه واهتمامه - أيده الله - على رفعة وازدهار رياضة الآباء والأجداد، بمتابعة مستمرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ويعطي وهجًا فريدًا لهذا الحدث الكبير الذي شهد مشاركة نخبة الهجن و الهجّانة في المنطقة.
وقالت عبير العقل الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن الرعاية الكريمة من سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله - للعام الثاني على التوالي لكأس العُلا للهجن تأتي لتؤكد على أهمية سباقات الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وعلى اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالرياضة والرياضيين وحرصها الدائم على تمكينهم ودعمهم، وبازدهار رياضة الهجن والرياضة بشكل عام في المملكة.
سباقات الهجنوأضافت عبير العقل أن العلا في غناها التاريخي تؤكد على أهمية عكس هذا الحضور اليوم من مختلف المنافسات والمسابقات الرياضية التراثية ومنها كأس العلا للهجن.
وقدمت كأس العُلا للهجن تجربةً ثقافية استثنائية، بهدف إعادة إحياء تقاليد سباقات الهجن العريقة وتروي أيضا قصة هذه الرياضة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، وتسلط الضوء فيه على الدور البارز الذي تلعبه الإبل في ثقافة المجتمع السعودي؛ سواء في الماضي أو الحاضر.