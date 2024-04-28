تراند اليوم : بعد انقلاب مركبة وزير الأمن القومي .. شاهد: وزير إسرائيلي آخر يتعرض لحادث مروري في القدس

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تعرض سيارة وزير التعليم الإسرائيلي " حاييم بيتون" لحادث تصادم في مدينة القدس ما أسفر عن تحطمها وإصابة والده بجروح خطيرة .

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

وذكرت أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، ولم توضح ما إذا كان الوزير في السيارة أم لا.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي " إيتمار بن غفير " أٌصيب بجروح طفيفة عندما انقلبت سيارته في مدينة الرملة، بعد أن تجاوز سائقه الإشارة الحمراء واصطدم بسيارة أخرى.