الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. الإعلامية "ريهام سعيد" تبكي على الهواء وتعلق على عملية التجميل الفاشلة: أنا مش هعمل جراحات تاني

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مجدداً على إجرائها عملية التجميل الأخيرة، التي تحدثت عن فشلها.

وقالت ريهام في مقطع فيديو:"أنا مش هعمل جراحات تاني عشان ده وجه بايظ ومفيش دكتور هيعرف يعمل فيه حاجة وأنا ماكنتش رايحة أغير شكلي".

وأضافت: هروح لدكتور عينين عشان عيني بايظة والبربشة اللي عندي لكن أنا مش بعمل جراحة تجميل، توبة، مشيرة: كنت رايحة أسأله أعمل حقنتين فيلر عشان خسيت فالدكتور قالي لازم عملية وأقنعني أن العملية هي الحل الجذري.

وزادت: أنا موجوعة من الافتراء، لافتة: على الأقل ممكن أدهن نفسي وأبقى معقولة بس كانت نعمة إن الواحد ينزل غاسل وشه.

وواصلت: جمهوري اللي عارفني كان عارف إني بنزل بقالي 25 سنة من غير مكياج، دلوقتي مقدرش أنزل كده إزاي.

وسخرت من كلام طبيب التجميل اللبناني، قائلة: أنا نصبت عليه في 15 ألف دولار رحت ضربت نفسي سكينتين وبوظت عيني وضيعت نظري وخليت نفسي ببربش عشان ما اديلوش 15 ألف دولار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا