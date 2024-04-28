تراند اليوم : "خلص عليها أمام عيالها زي الوحش".. شاهد : صراخ وبكاء والدة الزوجة المقتولة على يد زوجها في مصر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، انهيار والدة الزوجة المقتولة على يد زوجها بمحافظة الغربية في مصر، بعدما طعنها بـ 8 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها بسبب خلافات زوجية.

وأظهر الفيديو انهيار والدة الزوجة المقتولة، أثناء انتظارها خروج جثمان ابنتها أمام المشرحة، وظلت تصرخ قائلة: "ضحت بنفسها عشان عيالها".

وتابعت وهي تبكي: "خلص عليها قدامي أنا وعيالها زي الوحش، ولاده قالوا له سيب ماما يا بابا متقتلهاش"، بحسب القاهرة 24.

وأضافت: "جالنا الساعة 3 بالليل وقالنا افتحوا الباب مش هعمل حاجة، آمنت له بنتي وفتحت له الباب، طلع المطواة من جيبه وطعنها في ضهرها وجنبها ورقبتها، أنا وعيالها مقدرناش نحوشه".