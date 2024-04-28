تراند اليوم : " السقف طار".. شاهد: فتاة توثق الأضرار التي لحقت بمنزلهم بعد العاصفة القوية على المدينة

صحيفة الخليج 365: وثقت فتاة مقطع فيديو، أظهر، تضرر منزلهم وانهيار السقف المستعار بسبب العاصفة القوية التي شهدتها المدينة.

وقالت خلال مقطع فيديو: "العاصفة اللي جت على المدينة أبدا ماهي هينة، مرة قوية، شوفوا شو صار في بيتنا، شوفوا غرفة أخواتي،

السقف كله طار ومكيف، الحمد لله أخواتي ماكانوا نايمين هنا، شوفوا الحجر، يارب سلم، الحمد لله على سلامتهم".

وأضافت: "في السطح الثاني، الحمد لله ما طاح على الناس، الله سلم الناس اللي في الشارع وسلمنا، قسما بالله يوم القيامة، ربي سلم رولا، الحمد لله ، كانت نايمة هنا ، والسقف طار، غرفتنا صارت فندق مطل بدون سقف، أطلق من فنادق المالديف".