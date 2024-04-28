وزير الطاقة يدعو إلى تحقيق التحول إلى الطاقة الخضراء ومواجهة التحديات

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن عملية التحول نحو الطاقة الخضراء تواجه تحديات متعددة. ودعا الوزير خلال جلسة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الرياض، إلى وضع ضوابط وحوافز لتعزيز هذا التحول المهم.

وفي كلمته، استخدم الوزير تعبير “الجمل في هذه القاعة” للإشارة إلى أهمية التحدث بصراحة حول التحديات التي تواجهها عملية التحول إلى الطاقة الخضراء. وشدد على أنه يجب أن يكون لدينا خيارات متنوعة للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار الوزير إلى أن التحول للطاقة الخضراء يتطلب التعاون العالمي، وأن مشكلة التغير المناخي والاستدامة هي قضايا دولية يجب معالجتها على المستوى العالمي. وأضاف أن هناك حاجة إلى التركيز على قضايا التعريفات والعوائق التجارية التي تواجه هذا التحول، والتأكيد على أنه يجب أن تكون المعالجة على مستوى عالمي. وأوضح الوزير أن السعودية تسعى لتزويد العالم بجميع أشكال الطاقة، سواء كانت هيدروجينية أو غيرها، مؤكدًا على التزام المملكة في دعم التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.