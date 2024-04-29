شكرا لمتابعة خبر عن ‎السديس يمازح وفد إندونيسي: وين الإندومي؟ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع طريف لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس، يطلب من الوفد الإندونيسي وجبة إندومي خلال زيارته لجناحهم في المعرض الذي نظّمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على هامش المؤتمر الدولي الذي عُقِد بعنوان “دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي”.

‎وبادر أعضاء الوفد الإندونيسي لتقديم إحدى أكلاتهم كضيافة ترحيبية بالسديس، فقال الأخير:” وين الإندومي؟” على سبيل المزاح.

‎وأعرب السديس، عن شكره للمضيفين بلغتهم الإندونيسية، قائلا:”تيري ماكاسي”، ثم غادر الشيخ السديس نحو جناح دولة أخرى مشاركة في المؤتمر.