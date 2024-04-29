شكرا لمتابعة خبر عن سحابة ضخمة في سماء الطائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت سحابة محافظة الطائف سحابة خارقة ضخمة، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد المتواجدين بالطائف وهو يرصد هذه السحابة، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد عاصفة وسحابة تسمى السحابة الخارقة.

وتعد السحابة الخارقة نوع من السحب يتكون عادة في ظروف خاصة جدا فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء هواء بارد وهواء دافئ رطب، وقد يصاحبها حبات البرد عملاقة للغاية وأمطار غزيرة وصواعق مميتة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، اعتبارا من اليوم الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.