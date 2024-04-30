تراند اليوم : شاهد.. مدرسة عالمية "تختلس" الكهرباء والمياه من مسجد في الرياض

صحيفة الخليج 365: عرض برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية تقريرا، عن مدرسة عالمية في الرياض "تختلس" الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها.

وحسب "التقرير"، تمكنت الفرق الميدانية لإدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من رصد تفاوتا في قيمة فاتورة كهرباء المسجد، لتقوم بجولة ميدانية وترصد التعدي على عداد الكهرباء.

وكشفت الجولة الميدانية، اعتداء المدرسة على مياه المسجد بإنبوب ممتد من خزان المسجد يصب في خزان المدرسة التي لا قوه تمتلك عداد للمياة، بينما تسدد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فواتير المياه والكهرباء كاملة.