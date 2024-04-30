مرور حائل يقبض على مواطن لهروبه أثناء محاولة استيقافه وقيادة مركبته بتهور

قبض مخفر شرطة القاعد بمنطقة حائل على مواطن لهروبه أثناء محاولة استيقافه وقيادة مركبته من دون لوحات بتهور وسرعة عالية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وارتكاب مخالفة التفحيط، وتوثيق ذلك ونشره.
تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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