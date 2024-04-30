الصحة: خروج أكثر من نصف حالات التسمم الغذائي بالرياض من العناية المركزة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خروج أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي من العناية المركزة.

وقال في منشور له في حسابه بمنصة "X" : بفضل من الله، أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة، وقد لاحظنا انحساراً واضحاً للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ولله الحمد.

‏و أكد العبدالعالي بعدم وجود مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقاً، ونوصي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وضرورة الابتعاد عن نشر الشّائعات والمعلومات غير المؤكّدة.