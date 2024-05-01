شكرا لمتابعة خبر عن سيول تاريخية تجتاح منطقة القصيم والدفاع المدني يتدخل بالزوارق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجتاحت منطقة القصيم سيول عارمة، لم تشهدها المنطقة من قبل، وذلك على إثر تعرضها لأمطار غزيرة، لتتحول مدينة عنيزة لبحيرة كبيرة.

وأدت تلك السيول لاحتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص، لتهرع قوات الدفاع المدني لإنقاذ المحتجزين، وذلك باستخدام الزوارق، بسبب المياه التي غمرت المدينة.

ولم يتم رصد أي خسائر بشرية حتى الآن، وذلك لجهود الدفاع المدني الباسلة، والتي تعاملت مع الموقف على قدر عالي من الاحترافية، والمهنية، والسرعة، لإنقاذ المحتجزين.