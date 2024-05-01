تراند اليوم : شاهد..تصوير جوي لـ"سيول وادي فاطمة" بعد وصولها إلى طريق مكة جدة لأول مرة

صحيفة الخليج 365: تشهد المملكة حدثًا استثنائيًا، حيث وصلت السيول إلى وادي فاطمة وغمرت طريق (مكة- جدة) للمرة الأولى .

وأفاد سكان المنطقة، أن وصول سيول وادي فاطمة للمرة الأولى، حيث غمرت المياه الأخضر واليابس، تزامنًا مع التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة ودول الخليج الغربي خلال الفترة الحالية، المصحوبة بهطول أمطار غزيرة وسيول.

وتداول نشطاء فيديو عبر منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي يظهر اجتياح السيول للوادي وتدفقها بقوة في المنطقة الغربية.

وفي سياق متصل، حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق خلال اليوم الأربعاء.

وأشار المركز، في بيان صادر له عبر الصفحة الرسمية علي منصة " أكس"، إلي أن حالة الطقس تشهد، رياح شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.