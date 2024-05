شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وسيول.. الأرصاد يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

رفعًا لمستوى السلامة، تعزيز الاستجابة السريعة..



يواصل مركز المراقبة والتحكم في #أمانة_منطقة_الرياض متابعة الحالة المطرية، وانسيابية الحركة، للوصول إلى رياض مزدهرة بخدمات تحقق تطلعات السكان والزوّار ✨



جعلها الله أمطار خير وبركة 🌧 pic.twitter.com/QMaQr6XP1P — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 30, 2024

أمطار مستمرة

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة الرياض، محذرًا من طقسها.وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان سيول وتساقط برد وصواعق رعدية. يواصل مركز المراقبة والتحكم في This is a Twitter Status متابعة الحالة المطرية، وانسيابية الحركة، للوصول إلى رياض مزدهرة بخدمات تحقق تطلعات السكان والزوّارجعلها الله أمطار خير وبركةThis is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)وبين أن الطقس يشمل الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.وأوضح أن الإنذار يستمر من الساعة الـ11 مساء اليوم وحتى الـ10 من صباح غد الخميس.