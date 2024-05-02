تراند اليوم : بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر

صحيفة الخليج 365: رد الداعية المصري الشيخ أحمد ترك، على تصريحات عالم الآثار الدكتور زاهي حواس التي أثارت جدلا واسعا حول عدم وجود دليل على وجود الأنبياء في مصر القديمة عند الفراعنة.

الإيمان بالغيب

وقال ترك خلال مداخلة هاتفية على أحد البرامج التليفزيونية، أمس الأربعاء، إن الإيمان قائم على الإيمان بالغيب، وليس مطلوباً من علماء الآثار أو التاريخ أو أي علماء إقامة الدليل على العقائد لأن الله سبحانه وتعالى قال "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" فهو قائم على الإيمان بالغيب والجنة والنار والبعث والحساب.

الدين والعلم

كما استنكر ترك محاولات البعض إقامة خصومة بين الدين والعلم، مضيفا: "أن صدق الإسلام والقرآن لا يحتاج إلى دليل".

ولفت إلى أن: "الدكتور زغلول النجار- سامحه الله- عندما توسع في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فتح الباب أمام إثارة الجدل وعمل مقارنات بين ما أورده القرآن والواقع"، مؤكدا أنه لا يجوز ربط الآيات القرآنية إلا بالحقائق العلمية وليس بالنظريات.

لا يوجد ذكر لأنبياء الله في الاَثار المصرية

وكان حواس قد أوضح وقت سابق، قائلا: "أنا مسلم وأؤمن بما في القراَن الكريم والكتب السماوية بشأن دخول سيدنا موسى وإبراهيم ويوسف لمصر والخروج تم في مصر، ولكن أنا بقول إن في الاَثار المصرية لا يوجد ذكر لأنبياء الله".