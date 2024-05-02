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تراند اليوم : هل تأثر المصريون بمضاعفات لقاح أسترازينيكا؟ .. مستشار "السيسي" يرد

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صحيفة الخليج 365: رد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية، على سؤال حول مدى تأثر المصريين بمضاعفات لقاح أسترازينيكا.

وقال تاج الدين إن فيروس أخطر بكثير، ويتسبب في الكثير في الجلطات والوفيات، موضحاً أن هيئة الدواء الأوروبية منحت موافقة على إعطاء لقاح أسترازينيكا، ونسبة بسيطة من المتلقين للقاح أصيبوا بجلطات أو التهاب في الدم. حسب العربية.

وأشار إلى أن ظهور الأعراض الجانبية أو خطورتها تعود للجهاز المناعي للشخص نفسه، وما ينطبق على الفرد لا ينطبق على الكل.

ولفت إلى أن أي دواء أو لقاح يمر بتجارب عديدة على الحيوانات، ويحتاج عدة سنوات حتى يتم الموافقة عليه وإقراره ليكون آمنا على الإنسان، لكن لقاحات كورونا نتيجة الأزمة الوبائية التي اجتاحت العالم، ورافقها سرعة انتشار الوباء، خرجت إلى الاستخدام في فترة قصيرة جداً

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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