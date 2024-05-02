4 مليارات طن هطولات المطر

تواصل، أمس، هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، والتي أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية. في الوقت الذي أغلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المرور، أنفاق طريق الملك فهد بالدمام، وذلك نظرًا لشدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وأشارت إلى أن الإغلاق تم احترازيًا لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، وسوف يتم فتح الأنفاق حال استقرت حالة الطقس، بينما سجلت أمانة الطائف أكبر عملية تصريف لمياه الأمطار عبر شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في المحافظة، وذلك خلال الحالة المطرية الأخيرة، حيث جرى كسح وسحب آلاف الأمتار المكعبة من مياه الأمطار عبر محطات التصريف، ومعدات نزح المياه المتنقلة، وصهاريج نزح مياه الأمطار للتدخل السريع.

الربع الخالي

ولليوم الثالث شهدت منطقة نجران ومحافظاتها أمطارًا غير مسبوقة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح سطحية شديدة السرعة وتساقط للبرد على بعض المناطق وتواصل استمرار جريان السيول بمعظم الأودية والشعاب، ووصلت صحراء الربع الخالي التي شهدت ولأول مرة خروج المياه من أسفل كثبانها الرملية المرتفعة.

ولجأ تعليم المنطقة إلى تقديم موعد انصراف الطلاب والطالبات للدوام الحضوري الساعة الـ11 صباحًا في جميع المدارس وتحويل الدراسة عن بعد عبر مدرستي للمدارس المسائية.

الذكاء الاصطناعي

إلى ذلك أكد خبراء ومتحدثون في منتدى المياه السعودي الثالث، أن حجم الهاطل المطري في المملكة منذ عام 2020 حتى أمس بلغ نحو 4 مليارات م3، وذلك بعد مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التنبؤ بالحالات المطرية، وتقييم تأثير العوامل الجوية على الموارد المائية، وتحسين فعالية البذر السحابي في عمليات الاستمطار.

مواقع للأمطار

ـــــــــــ نجران

بدر الجنوب

يدمة

ثار

خباش

حبونا

ـــــــــــــــ الباحة

العقيق

بلجرشي

القرى

المندق

المخواة

قلوة

غامد الزناد

الحجرة

ــــــــــــــــــ جازان

أبو عريش

أحد المسارحة

الطوال

صبيا

صامطة

ـــــــــــــــــ الرياض

العاصمة الرياض

الدرعية

الخرج

المزاحمية

حوطة بني تميم

الحريق

الزلفي

ــــــــــــــ عسير

أبها

خميس مشيط

أحد رفيدة

الحرجة

الربوعة

ظهران الجنوب

سراة عبيدة