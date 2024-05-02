تراند اليوم : بالأسماء : إدانة 13 مستثمر بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال

صحيفة الخليج 365:أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمر بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال.
وأوضحت أن الفترة التي تداول المدانون خلالها من 2020/05/4 وحتى 2021/05/20 بواسطة محافظهم الاستثمارية ومحافظ استثمارية لمستثمرين آخرين والتي يديرها يزيد بن عبدالله بن عبد الرحمن المحمود، وخالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي.
المدانون هم:
- حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب
- نوف بنت خالد بن ابراهيم الجريوي
- ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الجريوي
- مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي
- يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود
- سحر بنت زهير بن ابراهيم مسلم
- تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل
- محمد بن زيد بن محمد التميمي
- نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي
- عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي
- عبدالله بن ابراهيم بن زيد الشثري
- خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي
- مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي